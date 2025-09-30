16.2 C
Craiova
marți, 30 septembrie, 2025
Şofer la un pas de moarte după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod

De Daniela Moise
Un tânăr de 28 de ani, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a lovit un cap de pod. Accidentul a avut loc luni noapte în localitatea botoşăneană Hudum.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SMURD.

Şoferul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu.

