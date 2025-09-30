Tânără înjunghiată mortal de fostul iubit, care a rănit-o şi pe mama fetei

O femeie de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, de fostul iubit al fetei, în curtea locuinţei lor dintr-o comună din judeţul Neamţ. Tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Atacatorul a fugit după comiterea faptei şi a fost prins în judeţul Bacău, aflându-se în custodia poliţiştilor, transmite News.ro.

Poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie că în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care apoi a fugit.

„La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ, care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Atacatorul, din localitatea Bătrâneşti, a fost prins în judeţul Bacău şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Agresorul este fostul iubit al tinerei.

Ministrul de Interne a precizat marți, 30 septembrie, că doar 40% din ordinele de protecție eliberate de poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță.

Peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate doar în primele șase luni ale anului, iar 41 de femei și-au pierdut viața până acum, în 2025, în urma agresiunilor.

