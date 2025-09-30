Mehedinţi: Şofer rănit într-un accident în care au fost implicate două TIR-uri şi un autoturism

Un şofer a ajuns la spital după ce a fost rănit într-un accident în care au fost implicate două TIR-uri şi un autoturism.

Astăzi, la ora 17.00, pe DN 56A, la ieșire din localitatea Izimșa, s-a produs un accident rutier în care sunt implicate două autotrenuri și un autoturism.

În urma evenimentului rutier a izbucnit un incendiu care s-a propagat la toate cele trei vehicule. La locul accidentului au intervenit pompierii de la Staţia Vanju Mare.

Unul dintre şoferi a fost transportat la spital de ambulanţa SAJ. Un alt şofer, de naţionalitate bulgară, a suferit răni la mâini şi la picioare, dar a refuzat transportul la spital. Şoferul celui de-al doilea TIR a refuzat şi el transportul la spital.

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul este blocat. Şoferii pot folosi ruta ocolitoare DN 56A km 19 Salcia – Vrata – Cusmir și Cusmir – Vrata – Salcia DN 56A km 19.

