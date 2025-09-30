Tânăr accidentat mortal de un autoturism lovit de altă maşină

Un tânăr de 18 ani a murit strivit între două mașini, luni noapte, în cartierul piteştean Trivale. Băiatul comandase o cursă de ridesharing şi era lângă trotuar când autoturismul pe care îl aștepta a fost lovit de altă maşină. Impactul a proiectat autovehiculul de ridesharing pe sensul opus, unde l-a strivit pe tânăr de o altă maşină, parcată.

Era aproape de miezul nopții și ploua când s-a produs accidentul. Șoferul, de 50 de ani, al unei mașini de ridesharing a ieșit de pe o stradă laterală pe un bulevard, însă nu s-ar fi asigurat.

A fost izbit violent de o maşină condusă de un șofer de 18 ani, care ar fi mers cu viteză, spun martorii, și proiectat pe sensul opus. Acolo se afla tânărul, tot de 18 ani, care comandase cursa. Când a văzut că se apropie, ar fi coborât de pe trotuar, iar gestul i-a adus sfârșitul. A fost strivit între mașina de ridesharing și un alt utoturism, parcat.

Băiatul a intrat imediat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Șoferul de 50 de ani a fost, la rândul său, grav rănit și găsit încarcerat.

Polițiștii rutieri au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Ancheta va stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

