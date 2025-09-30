Trei răniţi în urma unei explozii la un restaurant din centrul Lyonului

Trei persoane au fost rănite – dintre care două grav – într-o explozie care a avut loc marţi în bucătăria restaurantului Casabea, pe rue de la Monnaie, în apropiere de rue Mercière, una dintre cele mai frecventate străzi în centrul Lyonului, relatează Le Figaro.

O explozie a avut loc marți dimineață în bucătăria restaurantului Casabea, situat pe Rue de la Monnaie, lângă Rue Mercière, una dintre cele mai aglomerate străzi turistice din centrul orașului Lyon. Potrivit prefecturii Rhône, trei persoane au fost rănite, două dintre ele grav, suferind arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Acestea au fost transportate la spital, dar viața lor nu mai este în pericol. Una dintre ele a fost externată la scurt timp.

Conform primelor rapoarte, explozia a fost cauzată de gaz în circumstanțe care nu au fost încă stabilite. Bucătăria și tavanele false au fost distruse. Prefectura a declarat că este vorba „probabil de o defecțiune la bucătărie”.

Zona a fost izolatăpentru a facilita intervenția serviciilor de urgență, a forțelor de ordine şi a criminaliştilor. Tehnicienii GRDF au fost, de asemenea, la fața locului la începutul după-amiezii, în timp ce serviciile guvernamentale au recomandat evitarea zonei. Evaluarea pompierilor a indicat că nu există risc de prăbușire, motiv pentru care clădirea nu a fost evacuată.

Citeşte şi: Doi din zece adolescenți din România nu citesc deloc cărţi