Doi din zece adolescenți din România nu citesc deloc cărţi

Doar un adolescent din zece citește zilnic, în timp ce doi din zece elevi de liceu nu deschid niciodată altă carte în afara manualelor școlare. Pentru ceilalți, lectura e cel mult o activitate întâmplătoare. Sunt datele celui mai nou studiu național, care reflectă tendința generalizată în România: mai bine de jumătate din populația țării nu a deschis vreo carte în ultimul an.

În România, doi din zece adolescenți nu citesc deloc, potrivit World Vision. Jumătate dintre ei spun că mai citesc câte ceva o dată la câteva săptămâni, iar o treime preferă lectura în locul altor activități, de câteva ori pe săptămână.

Un sfert dintre liceeni spun că acasă au mai puțin de zece cărți, conform studiului, iar jumătate dintre ei nu au trecut pe la bibliotecă în ultimele trei luni. Numai unul din zece adolescenți are obiceiul de a citi zilnic.

Curiozitatea și recomandările prietenilor sunt principalele motive pentru care adolescenții deschid o carte, mai arată același studiu.

