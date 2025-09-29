Bărbatul care a fugit din țară după ce și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, prins în Austria

Un bărbat din județul Iași, carea fugit din țară după ce în luna iunie și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, a fost dat în urmărire internațională și a fost prins în Austria.

Bărbatul de 53 de ani a fost prins în orașul Salzburg. Nu a opus rezistență în momentul în care a fost capturat de polițiștii austrieci.

Pe numele lui, Tribunalul Iași a emis un mandat european de arestare preventivă, pentru omor calificat asupra unui membru de familie.

În iunie, soția lui, de 51 de ani, s-a stins într-un spital din Iași. Trecuseră două luni de când bărbatul o bătuse crunt din cauza geloziei. Apoi, agresorul a dispărut. Victima a fost găsită în agonie a doua zi de un consătean, care a sunat la 112. Medicii nu au putut-o salva pe femeie.

Acum, autoritățile fac demersurile de extrădare, pentru ca fugarul să fie adus în țară.

Dacă vă fi găsit vinovat pentru omor, bărbatul riscă 25 de ani de închisoare.

