Pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate vor avea au dreptul la a doua opinie decontată

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede că toţi pacienţii asiguraţi în sistemul de sănătate au dreptul la a doua opinie medicală, decontată din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Proiectul completează în acest sens Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

„Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultul, în limita resurselor existente, cu excepţia cabinetelor de medicină de familie, până la dezvoltarea unui sistem regional de programare”, prevede actul normativ.

De asemenea, „toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală, pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”.

Sistemul regional de programare va fi elaborat în termen de maximum 6 luni

Proiectul mai prevede şi că sistemul regional de programare va fi elaborat în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel a precizat că acest proiect de lege clarifică modalitatea prin care pacienţii asiguraţi pot beneficia de a doua opinie medicală, menţionând că a doua opinie medicală va fi decontată din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

