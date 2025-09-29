Solariile de legume din curți și grădini nu au nevoie de autorizație de construire

Senatul a adoptat, luni, un proiect care prevede că se vor putea executa fără autorizație de construire lucrările pentru solariile de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum și în curțile și grădinile din jurul acesteia.

Proiectul completează, în acest sens, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Inițiatorii arată, în expunerea de motive a proiectului, că Legea nr. 50/1991 „reglementează foarte dur activitatea pe care o desfășoară gospodarii în propria grădină“.

„Astfel, gospodarii care își ridică un solar în grădină pot primi amenzi chiar și de 100.000 de lei dacă nu sunt atenți la o serie de prevederi (art. 26 alin. (2) din Legea nr. 50/1991). Solarul de legume este des întâlnit în curtea gospodarului, dar și acesta trebuie ridicat după norme clare și trebuie să respecte anumite dimensiuni legale. De asemenea, dacă este ridicat pe o bază solidă, atunci trebuie neapărat obținută o autorizație de construcție. În caz contrar, autoritățile pot cere demolarea lui sau pot aplica amenzi dure. Legea nr. 50/1991 precizează că orice construcție realizată fără autorizație de construire reprezintă contravenție și atrage sancțiuni cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei“, au arătat aceștia.

Ei au menționat că, prin măsura prevăzută în proiect, „se protejează gospodăriile țărănești în procesul de înființare a solariilor pentru legume în curtea și grădina acestora“.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

