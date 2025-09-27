Bărbat urmărit la nivel internaţional, adus în ţară

Un bărbat, fugit în străinătate după ce a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol asupra unei minore, a fost prins și adus în România în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Bărbatul de 55 de ani, din Cluj, era urmărit internațional din categoria Most Wanted după ce, în vara lui 2017, a „exercitat acte de natură sexuală asupra copilei și a încercat s-o violeze”.

Bărbatul a fost adus din Spania și introdus într-o unitate de detenție, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea. Acum va fi încarcerat într-un penitenciar românesc pentru a-și executa pedeapsa.

„În perioada iulie-septembrie 2017, în timp ce se afla la domiciliu său, din comuna Baciu, acesta a exercitat acte de natură sexuală asupra unei minore, de 10 ani, la aceea dată, care se afla în grija sa, și a încercat să o constrângă pe aceasta să întrețină relații sexuale, fata reușind să scape”, se arată în comunicatul Poliţiei, conform observatornews.ro.

