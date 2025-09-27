Protest al sindicaliştilor din finanţe în faţa Ministerului Finanţelor

Sindicaliştii din finanţe vor protesta, sâmbătă, în faţa sediului Ministerului Finanţelor şi au zece revendicări. Ei au precizat că fac acest protest într-o zi liberă pentru a nu afecta programul de lucru.

Sindicatul Naţional Finanţe Publice – SindFISC a anunţat organizarea unui protest, sâmbătă, între orele 12.00 – 14.00, în faţa Ministerului Finanţelor.

”Prin această manifestare, dorim să atragem atenţia asupra celor 10 revendicări esenţiale – «10 pentru finanţişti», formulate în interesul angajaţilor, al funcţionării corecte a instituţiilor financiare, fiscale şi vamale şi al opiniei publice, in general”, au transmis sindicaliştii, conform news.ro.

Cele zece revendicări:

Redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, printr-o comunicare echilibrată a rezultatelor muncii noastre.

Recunoaşterea specificului activităţii şi definirea Domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării.

Adoptarea Statutului finanţistului – drepturi şi îndatoriri clare.

Finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi.

Normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.

Digitalizare accelerată şi eficientă – eliminarea hârtiilor, acces la baze de date.

Depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere.

Consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă pentru angajaţi.

Recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar.

Un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii noastre.

La protest vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, începând cu unităţile fiscale orăşeneşti şi până la aparatul central al Ministerului Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generala Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc etc.

