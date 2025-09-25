CFR Călători anunță că platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar

CFR Călători a anunțat că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 00:00 – 05:00, platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.

Pasagerii nu vor putea achiziționa bilete de tren prin intermediul aplicației online sau al site-ului oficial, în acest interval. Compania recomandă cumpărarea biletelor în avans, înainte de întreruperea programat, potrivit CFR Călători.

Călătorii care au deja bilete achiziționate online pentru călătorii planificate în acel interval pot prezenta în tren, pentru control, biletul în format PDF, fie în variantă digitală (pe telefon sau tabletă), fie tipărit, descărcat anterior orei 00:00 din data de 26 septembrie. Modificările sau anulările biletelor online vor putea fi realizate doar în afara intervalului de mentenanță.

Pentru întrebări sau asistență, pasagerii pot contacta echipa CFR Călători la adresa de e-mail: [email protected].

