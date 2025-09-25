20.1 C
Craiova
joi, 25 septembrie, 2025
Știri de ultima orăActualitateServiciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi, vineri

De Magda Dragu
Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Rovinieta poate fi achiziţionată în avans

Potrivit companiei, rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul (ca de exemplu taxa de pod de la fetești) poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

