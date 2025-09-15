Trump, “Gata” să sancționeze Rusia, dacă NATO nu mai cumpără petrol rusesc

Potrivit unor declarații recente, președintele american Donald Trump a afirmat că SUA ar fi pregătite să impună sancțiuni importante Rusiei, însă numai dacă toate statele membre NATO încetează complet achizițiile de petrol rusesc. Aproximativ același apel al lui Trump include și propunerea de a impune tarife între 50% și 100% asupra importurilor din China, pe motiv că Beijingul continuă să cumpere petrol rusesc.

Ce a spus Trump și ce condiții a impus

Trump transmite un mesaj clar aliaților NATO: ”Sunt pregătit să introduc sancțiuni majore asupra Rusiei când toate statele NATO vor conveni și vor începe să facă același lucru, și când toate statele NATO vor înceta să cumpere petrol din Rusia.”

El consideră că faptul că unele țări NATO continuă să cumpere petrol rusesc slăbește semnificativ poziția de negociere a Occidentului, în contextul războiului lui Putin în Ucraina.

Trump, de asemenea, propune tarife mari pe importurile din China (50‑100%) ca să reducă “ancora economică” pe care China o are asupra Rusiei.

Provocările și criticile

Mai multe țări NATO, precum Turcia, Ungaria și Slovacia, continuă să importe petrol rusesc, ceea ce complică ideea unei suspendări uniforme.

Unii analiști sugerează că cerința tuturor țărilor NATO de a înceta orice import de petrol rusesc este foarte dificil de realizat, din cauza dependenței energetice, a infrastructurii (conducte, contracte pe termen lung) și a costurilor de tranziție.

Există temeri că astfel de sancțiuni drastice ar putea conduce la creșterea prețului petrolului pe plan mondial, afectând economiile țărilor consumatoare, inclusiv din Europa. Trump însă pare dispus să accepte aceste costuri potențiale dacă rezultatul ar fi o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a încheia războiul.

Context și implicații

Războiul dintre Rusia și Ucraina, început cu invazia din 2022, și-a menținut repercusiunile globale, inclusiv în domeniul energiei. Veniturile din petrol și gaze reprezintă una dintre sursele fundamentale de finanțare pentru Rusia în conflict.

Discuția despre tarife pe importuri din China și ideea ca NATO să acționeze colectiv arată o încercare de a coordona o presiune economică pe lanțuri internaționale, nu doar direct pe Rusia. Aceasta implică diplomație, negocieri, dar și posibile repercusiuni în relațiile comerciale cu China.

Mesajul lui Trump pare să fie destinat nu doar Rusiei, ci și aliaților NATO, subliniind necesitatea unei politici comune coerente pentru a avea o forță de negociere reală.

