Învață să programezi cu Alice” – Ediția 11 a început

Asociația Adfaber, în parteneriat cu Oracle Academy, a anunțat oficial deschiderea înscrierilor pentru cea de-a 11-a ediție a competiției naționale „Învață să programezi cu Alice”, o inițiativă dedicată elevilor de gimnaziu și liceu din întreaga țară.

Competiția urmărește să le ofere tinerilor o introducere practică în limbajul Java, prin intermediul platformei Alice 3 – un mediu interactiv de învățare care facilitează învățarea prin joc și vizualizare 3D.

Un deceniu de inovație în educație digitală

Lansată în urmă cu mai bine de 10 ani, competiția a devenit un reper în peisajul educațional digital din România. Până în prezent, peste 3.000 de elevi, ghidați de sute de profesori din toate județele țării, au creat mai mult de 800 de proiecte care au îmbinat creativitatea cu logica programării.

Tema ediției 2025: Aplicații educative pentru copiii cu nevoi speciale

Ediția din acest an propune o temă cu impact social major – „Aplicații educative pentru copiii cu nevoi educaționale speciale”. Participanții sunt încurajați să dezvolte proiecte – jocuri, lecții interactive sau aplicații – care să sprijine procesul de învățare al copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Această direcție pune accent nu doar pe inovația tehnologică, ci și pe empatie, incluziune și responsabilitate socială, valori esențiale în formarea tinerilor din România.

De ce contează această inițiativă?

Într-o lume digitalizată, alfabetizarea tehnologică devine esențială. Competiția „Alice” contribuie semnificativ la formarea acestor competențe încă din școală, oferind elevilor instrumente practice de programare și profesorilor resurse moderne de predare.

În plus, prin tema actuală, competiția încurajează tehnologia cu scop umanitar, susținând ideea că inovația trebuie să servească nevoilor reale din societate.

