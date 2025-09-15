21.8 C
Târg de adopții canine la Craiova

De Mariana BUTNARIU
Salubritate Craiova organizează un nou târg de adopții canine pe esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu” (Piața „William Shakespeare”), în data de 20 septembrie, între orele 10.00 și 14.00.

Șase câini din adăpostul public (deparazitați, microcipați, sterilizați și vaccinați) vor fi prezentați publicului. Evenimentul se bucură de sprijinul sponsorilor:

  • Maxi Pet România, care oferă pachete-cadou pentru adoptatori,
  • Eurotehnica IT&C, care asigură mobilitatea câinilor atât la târg, cât și mai târziu, pentru adoptatori, prin lese și zgărzi.

Alături de organizatori vor fi și:

  • membri ai Centrului Național de Educare Canină, prin câinii de salvare și coordonatorii lor, care vor ajuta să înțelegem mai bine psihologia canină,
  • ofițeri din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor – Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, care reamintesc, de fiecare dată, aspecte importante legate de obligațiile noastre în ceea ce privește deținerea unui animal de companie. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova și al Poliției Locale a Municipiului Craiova.

Nu uitați: adopția unui câine din adăpostul public este gratuită conform legii și se face în baza actului de identitate valabil.

