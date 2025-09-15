Suceava: Un mort și trei răniți după ce un autoturism a intrat sub un TIR

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni dimineață, 16 septembrie 2025, pe drumul european E85, în localitatea Pătrăuți, județul Suceava. Un autoturism s-a ciocnit violent cu un TIR fără încărcătură, iar în urma impactului, una dintre victime a decedat, iar alte trei au fost rănite.

Conform informațiilor oficiale, toate cele patru victime se aflau în autoturism. Două persoane au fost găsite inconștiente de echipajele de intervenție, iar una dintre ele era încarcerată. Aceasta a fost extrasă de echipele de descarcerare în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, a fost declarat decesul.

Intervenție amplă a echipajelor de salvare

La fața locului au intervenit:

o ambulanță SMURD B2

o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă

două autosanitare ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava

Cei trei răniți, care prezintă traumatisme multiple, au fost stabilizați și transportați de urgență la spital. Șoferul TIR-ului a scăpat nevătămat, potrivit Poliției Române.

Circumstanțele accidentului, în curs de investigare

Accidentul a avut loc pe un sector intens circulat al drumului E85, care leagă municipiul Suceava de punctul de frontieră Siret. Poliția rutieră a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii coliziunii. Circulația în zonă a fost restricționată temporar pentru a permite intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor.

