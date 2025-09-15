Emmy 2025 – Owen Cooper face istorie, iar „Adolescence” domină categoriile de serial limitat

La gala premiilor Emmy 2025, desfășurată la Los Angeles, industria televiziunii și-a celebrat cele mai bune producții ale anului. Tânărul Owen Cooper, actorul din „Adolescence”, a intrat în istorie ca cel mai tânăr câștigător al trofeului pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial limitat – un moment definitoriu al serii.

🎭 Cel mai bun serial de dramă – „The Pitt”

Într-o competiție acerbă, serialul The Pitt a reușit să învingă titluri de top precum The Last of Us, Severance și The White Lotus, adjudecându-și premiul pentru cel mai bun serial de dramă. Succesul său a fost completat și de victoria lui Noah Wyle, care a primit trofeul pentru cel mai bun actor într-un serial de dramă.

😂 Cel mai bun serial de comedie – „The Studio”

În zona comediei, câștigătorul serii a fost The Studio, care l-a adus pe Seth Rogen în prim-plan, acesta primind premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie. Serialul a devansat producții populare precum Abbott Elementary, Hacks și Only Murders in the Building.

👩‍🎤 Jean Smart strălucește din nou

Veterana Jean Smart a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie, pentru rolul său din Hacks, confirmând statutul ei de regină a comediei televizate.

🎬 „Adolescence” – Cel mai bun serial limitat

Serialul Adolescence, care l-a adus în prim-plan pe Owen Cooper, a fost desemnat cel mai bun serial limitat sau antologic. Povestea sa emoționantă și interpretările convingătoare au captivat publicul și criticii deopotrivă.

🌟 Actori și actrițe remarcabile în seriale limitate

În această categorie, premiul pentru cea mai bună actriță i-a revenit Cristinei Milioti, pentru rolul din The Penguin. Printre celelalte nominalizate s-au aflat nume mari precum Cate Blanchett (Disclaimer) și Michelle Williams (Dying for Sex).

✍️ Premiu pentru cel mai bun scenariu – „Andor”

Serialul Andor a fost recompensat pentru cel mai bun scenariu într-un serial de dramă, cu episodul intitulat „Welcome to the Rebellion”. Acest premiu vine ca o recunoaștere a calității narative și a profunzimii tematice a serialului.

🧩 „The Traitors” – Cel mai bun program de tip reality

Categoria dedicată programelor de competiție a fost câștigată de The Traitors, care a devansat formate consacrate precum Survivor, RuPaul’s Drag Race și Top Chef, potrivit The Guardian.

