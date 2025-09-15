21.8 C
Știri de ultima orăEvenimentBătaie generală pe un zbor Tel Aviv - Otopeni: Poliția a intervenit la aterizare

Bătaie generală pe un zbor Tel Aviv – Otopeni: Poliția a intervenit la aterizare

De Mariana BUTNARIU
Alertă pe ruta Tel Aviv – Otopeni: Violențe la bordul unei aeronave HelloJets
Alertă pe ruta Tel Aviv – Otopeni: Violențe la bordul unei aeronave HelloJets

Un incident grav a avut loc azi noapte la bordul unui avion HelloJets, care efectua cursa dintre Tel Aviv și Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni. Aproximativ 30 de pasageri s-au luat la bătaie în timpul zborului, generând panică în rândul celorlalți călători și echipajului de zbor.

Conflictul a izbucnit din motive încă neclare și a escaladat rapid, depășind capacitatea de intervenție a personalului de bord. Situația a fost considerată suficient de periculoasă încât, imediat după aterizare, forțele de ordine au fost chemate pentru a interveni și calma spiritele.

Poliția de Frontieră și jandarmii care au sosit la fața locului au reținut mai mulți pasageri pentru audieri. Până în acest moment, nu au fost comunicate oficial informații despre posibile arestări sau despre eventuale persoane rănite.

Compania HelloJets, succesoare a defunctei Blue Air, nu a emis încă un comunicat oficial privind incidentul, potrivit Mediafax.

Autoritățile române au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii violențelor și pentru a lua măsurile legale care se impun.

