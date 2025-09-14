27.3 C
IPJ Dolj a instituit zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești

De Tiberiu Cocora

Având în vedere evenimentul produs în dimineața zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat și nefericit, eveniment în urma căruia o persoană si-a pierdut viața, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești.

Această măsură, care a început la data de 13 septembrie 2025, presupune:

  • Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră;
  • Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova;
  • Patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei.

Acțiunile desfășurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj își reafirmă angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Craiova și județ, prin acțiuni ferme, transparente și adaptate realităților operative.

