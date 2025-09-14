Având în vedere evenimentul produs în dimineața zilei de 13 septembrie 2025, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, unul izolat și nefericit, eveniment în urma căruia o persoană si-a pierdut viața, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești.

Această măsură, care a început la data de 13 septembrie 2025, presupune:

Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră;

Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova;

Patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei.

Acțiunile desfășurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj își reafirmă angajamentul de a proteja viața, integritatea și liniștea locuitorilor din Craiova și județ, prin acțiuni ferme, transparente și adaptate realităților operative.

