A venit o primă „notă de plată“! Trei bărbați, arestați în urma „măcelului“ din Craiova!

În continuarea cercetărilor privind conflictul care a avut loc, în dimineața zilei de 13 septembrie a.c., în municipiul Craiova, între două grupuri de persoane, toți din municipiul Craiova, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției municipiului Craiova au desfășurat activități investigativ-operative și de cercetare sub directa coordonare a procurorilor criminaliști din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, precum și a altor doi bărbați, de 17 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

De asemenea, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea polițiștilor.

În același timp, cercetările au fost extinse, pentru a se stabili dacă au fost și alte persoane prezente la fața locului, la momentul incidentului.

În cursul acestei zile va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Ce s-a întâmplat mai exact sâmbătă dimineață, în Craiova

O bătaie ca în Vestul sălbatic între două clanuri de rromi a avut loc pe străzile Craiovei, sâmbătă dimineață. Un bărbat fost omorât în stradă în urma altercației.

Scenele de groază s-au petrecut pe unul din marile bulevarde ale Craiovei, unde s-a iscat un conflict între două grupări de rromi. Aceștia s-au bătut cu bâte, topoare și săbii. Într-un final, alte patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale.

