Guvernul a adoptat „Ordonanța-trenuleț”: reduceri de cheltuieli, măsuri de stimulare economică și sprijin pentru persoanele vulnerabile

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, așa-numita „Ordonanță-trenuleț”, act normativ care include măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, amânarea unor obligații financiare, precum și reglementări necesare pentru funcționarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că ordonanța cuprinde mai multe capitole importante, printre care măsuri de reducere a cheltuielilor, relansare economică, stimularea investițiilor private, simplificări pentru contribuabili, sprijin pentru persoanele vulnerabile și autoritățile publice, dar și reglementări tranzitorii până la adoptarea bugetului pe anul viitor.

Diminuarea subvențiilor pentru partidele politice

Printre măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare se numără diminuarea subvențiilor pentru partidele politice și a fondurilor alocate minorităților, amânarea unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenței sociale, precum și modificarea mecanismelor de indexare pentru asigurarea sustenabilității bugetare. Totodată, sunt introduse reguli mai stricte de control al cheltuielilor și de responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice.

În ceea ce privește relansarea economică, ministrul Finanțelor a subliniat că una dintre cele mai importante măsuri este reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026, urmând ca acesta să fie eliminat complet din 2027 și înlocuit cu un impozit pe cheltuieli sensibile ale companiilor. Măsura are ca scop stimularea investițiilor și sprijinirea dezvoltării economice.

Cotă unică de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro

De asemenea, ordonanța introduce o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro, eliminând cota de 3%. Măsura este destinată sprijinirii micilor antreprenori și simplificării sistemului fiscal. Tot din 2027 va fi eliminată și taxa pe construcții, cunoscută drept „taxa pe stâlp”.

Actul normativ prevede și consolidarea procesului de digitalizare, prin clarificarea unor prevederi legate de e-Factura și deconturile de TVA, măsuri realizate în consultare cu mediul de afaceri.

În plus, „Ordonanța-trenuleț” include măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, prin prelungirea schemelor de protecție în anul 2026, precum și reguli pentru continuarea programului „Masă Sănătoasă” până la aprobarea bugetului. Autoritățile publice locale vor beneficia de împrumuturi din Trezorerie pentru derularea proiectelor finanțate prin PNRR și de cadrul legal necesar pentru funcționare până la adoptarea bugetului pe anul viitor.

Ministrul Finanțelor a subliniat că ordonanța reprezintă un pas important înaintea bugetului pe 2026 și transmite un semnal de încredere privind evoluția economică a României.

