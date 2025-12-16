Nicușor Dan: Partidele din Coaliție se atacă între ele și nu spun un cuvințel de opoziție

Preşedintele Nicuşor Dan a spus că este foarte greu să explice unui străin că avem patru partide în coaliţie şi toate se atacă între ele şi niciuna nu spune un cuvinţel despre Opoziţie. Declaraţia a fost făcută marţi în Finlanda.

Despre votul din Senat al PSD împotriva ministrului Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a precizat că nu crede că e util ca un partid să voteze o moţiune împotriva altui membru din coaliţie, dar trebuie să separe declaraţiile de acţiunea politică concretă şi, pentru moment, această coaliţie funcţionează şi e bine că funcţionează. El a mai spus că în mod evident că, în calitate de cetăţean, i-ar plăcea să aude mai puţin zgomot de fond, dar, una peste alta, merg înainte, conform news.ro.

”Suntem la un summit internaţional. E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliţie şi toate se atacă între ele şi niciuna nu spune un cuvinţel de opoziţie. Asta, pentru mine e foarte greu de înţeles”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Helsinki.

Preşedintele nu crede că e util ca un partid să voteze o moţiune împotriva unui membru din aceeaşi coaliţie

El a precizat că, dincolo de asta, nu este specialist în protocolul coaliţie, dar nu crede că e util ca un partid să voteze o moţiune împotriva unui membru din aceeaşi coaliţie din care face parte.

”De mai multe ori am spus asta, trebuie să separăm declaraţii de acţiune politică concretă. Şi pentru moment, această coaliţie funcţionează şi e bine că funcţionează, pentru că dă un semnal şi pentru partenerii pe zona de securitate şi pentru partenerii pe zona de economie, că au cu cine să discute în România şi că România îşi asumă lucrurile pe care le-a stabilit că le va face la un moment dat. Asta este situaţia pe care nu pot decât să o salut”, a completat el.

”Evident că, în calitate de cetăţean, mi-ar plăcea să aud mai puţin zgomot de fond, dar, una peste alta, mergem înainte”, a mai spus Nicuşor Dan.

