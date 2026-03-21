Trump vorbește despre „încheierea” războiului cu Iranul: miză uriașă pentru Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite analizează posibilitatea de a „încheia” operațiunile împotriva Iran. Totuși, acesta a subliniat că alte națiuni ar trebui să asigure securitatea în Strâmtoarea Ormuz — una dintre cele mai importante rute de transport pentru petrol din lume.

Planuri militare și tensiuni în creștere

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, SUA ar lua în calcul inclusiv desfășurarea de trupe terestre.

Trump a precizat însă că nu dorește un armistițiu, ceea ce indică o strategie încă incertă.

Într-o mișcare surprinzătoare, SUA ar putea ridica temporar sancțiunile asupra petrolului iranian blocat pe mare, pentru a limita creșterea prețurilor la energie.

Atacuri și reacții internaționale

Situația din regiune rămâne extrem de tensionată:

Israel a lansat noi atacuri asupra Teheranului și Beirutului

Arabia Saudită și Kuweit au interceptat drone și rachete

Marea Britanie, în centrul controverselor

Regatul Unit a aprobat utilizarea bazelor sale pentru atacuri americane asupra Iranului. Decizia a fost criticată atât de Trump, cât și de oficialii iranieni. Ministrul de externe al Iranului l-a acuzat pe premierul Keir Starmer că „pune în pericol vieți britanice”.

Potrivit analiștilor, regiunea Golfului este „în pragul războiului”, pe măsură ce conflictul intră în a patra săptămână.

Miza este uriașă: stabilitatea globală și securitatea energetică, potrivit BBC.

