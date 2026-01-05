Donald Trump avertizează noua lideră a Venezuelei: „Poate plăti un preț foarte mare dacă nu acționează corect”

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat-o pe Delcy Rodríguez, viitoarea lideră a Venezuelei, că riscă consecințe severe dacă nu respectă interesele Washingtonului. Între timp, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, vor apărea în fața instanței federale din New York, sub acuzații legate de trafic de droguri.

Într-o declarație pentru The Atlantic, Donald Trump a afirmat că „schimbarea de regim, orice ați numi-o, este mai bună decât ceea ce aveți acum” și a avertizat că Delcy Rodríguez „ar putea plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro” dacă „nu face ceea ce este corect”.

Delcy Rodríguez, care urmează să depună jurământul astăzi, a răspuns printr-un apel la pace: „Popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război”.

Maduro și soția sa, în fața instanței americane

Nicolas Maduro și Cilia Flores sunt deținuți în Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, un loc notoriu pentru supraaglomerare și condiții dificile. Cei doi vor fi prezentați în fața instanței federale pentru a fi informați cu privire la un rechizitoriu de 25 de pagini, care detaliază acuzații de implicare într-o rețea criminală ce transporta ilegal tone de cocaină în SUA.

Cuplul a respins acuzațiile, considerându-le „un pretext pentru a-l forța pe Maduro să demisioneze”. Cererile de eliberare pe cauțiune sunt considerate puțin probabile.

SUA nu fac concesii

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a subliniat că SUA „sunt în război împotriva organizațiilor de trafic de droguri, nu împotriva Venezuelei în sine”. Totuși, Trump și-a reafirmat intenția de a controla acum Venezuela și de a obține acces complet la industria sa petrolieră, avertizând asupra unor posibile acțiuni militare dacă aliații rămași ai lui Maduro nu respectă cerințele Washingtonului.

Când a fost întrebat despre afirmațiile că Maduro ar fi fost „răpit” de SUA, Trump a declarat că „nu este un termen rău”, potrivit BBC.

