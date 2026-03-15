Ilie Bolojan: „Transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere!"

Ilie Bolojan: „Transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere!“

De Tiberiu Cocora

Premierul Ilie Bolojan a transmis comunității maghiare din România, duminică, un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României.

„De 15 martie, transmit comunității maghiare din România un mesaj de respect și de apreciere pentru contribuția pe care o aduce, de generații, la dezvoltarea României. 15 martie e una din cele mai importante zile pentru maghiari, e ziua când s-au ridicat pentru valorile care își făceau loc în toată Europa în 1848. E o zi care ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc și care stau la temelia proiectului european din care și România face parte’‘, a declarat Bolojan cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

„Să continuăm să construim împreună!“

Conform premierului, comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societății noastre.

”Forța unei națiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj și într-o resursă pentru dezvoltare. Guvernul României rămâne ferm angajat în respectarea drepturilor și identității tuturor comunităților etnice și în consolidarea unei atmosfere de încredere între cetățeni. România a demonstrat în ultimele decenii că poate fi un model regional de respect între comunități, iar această direcție trebuie continuată cu responsabilitate și echilibru.

Într-un context european dificil este important să păstrăm unitatea societății noastre, să continuăm să construim punți de dialog și să lucrăm împreună pentru acea Românie care este casa noastră. Celor care sărbătoresc această zi le transmit gânduri bune și urarea de a o sărbători cu demnitate și încredere în viitor’‘, a mai afirmat Bolojan. 

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

