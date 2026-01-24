Discuțiile trilaterale Ucraina – Rusia – SUA s-au încheiat cu rezultate… neprecizate

A doua sesiune a discuțiilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, menite să conducă la o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean și care s-au desfășurat la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite (EAU), s-a încheiat sâmbătă după-amiază, au anunțat purtătoarea de cuvânt a negociatorilor ucraineni și agenții ruse de presă, relatează agențiile AFP și EFE.

Negociatorii ruși au revenit la hotel, după trei ore de discuții cu ușile închise, tratative care s-au axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas și pe măsurile de securitate postconflict în cazul unui acord de pace, potrivit agențiilor ruse TASS și Ria Novosti.

Potrivit unor surse ale agenției TASS, în discuțiile desfășurate vineri și sâmbătă la Abu Dhabi au fost examinate documente privind „teritoriul, garanțiile (de securitate) și alte aspecte“ ale unei soluționări negociate a conflictului. Una dintre surse a menționat că „nu se poate spune“ că nu sunt rezultate, întrucât „există“ rezultate după aceste discuții, dar nu le-a precizat. Aceeași sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare.

Reuniunea a fost „constructivă“ și „pozitivă“

Și reprezentanți ucraineni au declarat pentru publicația americană Axios că reuniunea a fost „constructivă“ și „pozitivă“. Aceștia au menționat de asemenea că există rezultate în urma acestor tratative, dar tot fără a oferi detalii, și au avansat posibilitatea continuării discuțiilor săptămâna viitoare.

La rândul său, un purtător de cuvânt al guvernului din EAU a declarat că aceste discuții s-au axat pe „elementele principale“ al cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuții directe“ între oficialii ruși și ucraineni și acestea s-au desfășurat într-o „atmosferă pozitivă și constructivă“, a adăugat același purtător de cuvânt.

Ambele părți, rusă și ucrainean, și mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Donețk și Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Donețk și aproape complet regiunea Lugansk.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiți parametri de securitate“, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Cât despre garanțiile de securitate cerute de Kiev susținătorilor săi occidentali, Rusia se opune categoric desfășurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanții care ar obliga SUA și aliații săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând așadar garanții similare cu cele de care beneficiază statele NATO.

Cine a făcut parte din delegațiile rusă și ucraineană

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat desfășurarea unor discuții trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit joi seară la Moscova cu emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. La fel a procedat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski după ce s-a întâlnit joi cu Trump, la forumul de la Davos.

Delegația ucraineană de negociere trimisă la Abu Dhabi a fost condusă de șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. Din delegația ucraineană au mai făcut parte liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial ‘Slujitorul Poporului’, David Arahamia, noul șef al administrației prezidențiale Kiril Budanov, șeful Statului Major al armatei, Andrii Gnatov, alți consilieri politici și responsabili din serviciile de informații.

Delegația rusă a fost condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului rus de informații militare GRU. Este de asemenea prezent la Abu Dhabi emisarul economic al președintelui Putin, Kiril Dmitriev.

Citește și: Groenlanda nu vrea să-și împartă resursele minerale cu SUA