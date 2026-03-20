Mită de 200 de lei oferită unui polițist din Vâlcea! Interacțiunea a fost filmată cu body-cam

Un caz de tentativă de dare de mită a fost semnalat în județul Vâlcea. Un conducător auto a încercat să „rezolve” o contravenție rutieră oferind bani unui polițist.

Incidentul a avut loc pe 13 martie 2026, pe raza comunei Pietrari, unde un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurală Pietrari a oprit în trafic un șofer surprins de radar circulând peste limita legală.

Totul a fost înregistrat: șoferul a oferit 200 de lei

În momentul în care i-au fost aduse la cunoștință sancțiunile, conducătorul auto a oferit suma de 200 de lei agentului de poliție, cu titlu de mită.

Întreaga interacțiune a fost surprinsă de camera video tip body-cam din dotarea polițistului, ceea ce a constituit probă în dosar.

Intervenția DGA și anchetă în desfășurare

Polițistul a sesizat imediat cazul prin Call-center-ul anticorupție. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Vâlcea au informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

O echipă operativă s-a deplasat la fața locului pentru constatarea infracțiunii. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

