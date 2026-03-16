Bărbat rănit într-un accident între un microbuz şi un autoturism

Un bărbat a fost rănit într-un accident între un microbuz şi un autoturism, produs luni dimineaţă, între localităţile sucevene Marginea şi Rădăuţi.

Echipajele medicale au găsit la fața locului trei persoane implicate, din care una acuza leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În urma impactului, microbuzul a ieșit în decor.

Ambele mașini au avarii importante în urma accidentului.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Rădăuți, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Citește și: O regizoare de origine română a câștigat Premiul Oscar