O regizoare de origine română a câștigat Premiul Oscar

O regizoare de origine română a intrat în istoria Premiilor Oscar. Natalie Musteață a câștigat duminică seară statueta pentru cel mai bun scurtmetraj live action pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”.

Duminică, la Dolby Theatre din Los Angeles, un nume românesc a urcat pe una dintre cele mai faimoase scene din lume. Natalie Musteață, regizoare de origine română stabilită la New York, a primit Oscarul la categoria Best Live Action Short Film, pentru scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”, realizat împreună cu Alexandre Singh.

Premiul a fost acordat în urma unui egal rar în istoria ceremoniei – doar al șaptelea din întreaga istorie a Oscarurilor – între „Two People Exchanging Saliva” și „The Singers”. Sam A. Davis și Jack Piatt au câștigat pentru „The Singers”, iar Alexandre Singh și Natalie Musteată pentru „Two People Exchanging Saliva”.

Cine este Natalie Musteață

Natalie Musteață s-a născut în România și și-a construit întreaga carieră profesională în Statele Unite. Stabilită la New York, traseul său profesional este unul neconvențional pentru un laureat Oscar: înainte de a se orienta spre regie, a activat ani de zile ca cercetătoare și curatoare de artă contemporană, cu un doctorat în istoria artei, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.

