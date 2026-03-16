Două persoane și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit cu o parapantă cu motor

Două persoane, un pilot de 52 de ani şi pasagera de 19 ani, au murit, duminică seară, după ce parapanta cu motor în care se aflau s-a prăbuşit pe un câmp, la Olosig, în județul Bihor.

În jurul orei 18.55, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig.

Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.

La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.

Echipajele SMURD și SAJ au efectuat manevre de resuscitare, însă a fost declarat decesul atât în cazul bărbatului, cât și în cazul tinerei.

