Două persoane și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit cu o parapantă cu motor

De Daniela Moise

Două persoane, un pilot de 52 de ani şi pasagera de 19 ani, au murit, duminică seară, după ce parapanta cu motor în care se aflau s-a prăbuşit pe un câmp, la Olosig, în județul Bihor.

În jurul orei 18.55, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig.

Pentru salvarea victimelor, la fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al SAJ.

La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.

Echipajele SMURD și SAJ au efectuat manevre de resuscitare, însă a fost declarat decesul atât în cazul bărbatului, cât și în cazul tinerei.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

