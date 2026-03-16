Bărbat dat în urmărire internațională, prins după ce a trecut cu mașina pe roșu. Cu el erau și două femei căutate pentru furt

Un bărbat dat în urmărire internațională și două femei căutate pentru furt au fost prinși după ce autovehiculul în care se aflau a trecut pe culoarea roșie a semaforului, pe un bulevard din municipiul Cluj Napoca. În mașină, polițiștii au găsit bunuri pe care acestea le furaseră dintr-un centru comercial.

Polițiștii care sâmbătă seară au oprit o autoutilitară al cărei șofer a ignorat culoarea roșie a semaforului electric, pe bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj Napoca, au avut surpriza de a depista, în mașină, un bărbat urmărit internațional și două femei care tocmai comiseseră un furt și care au aveau în mașină bunurile furate dintr-un centru comercial.

Pe numele bărbatului, de 28 de ani, din județul Timiș, este emis un mandat de arestare internațional, el fiind preluat de către polițiști și condus la sediul poliției, pentru continuarea procedurilor legale.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că el e suspectat de infracțiuni împotriva patrimoniului.

Cele două femei au fost reținute pentru furt

După ce au constatat că în mașină există haine și încălțăminte noi, un număr nejustificat de mare de produse cosmetice, unele cu sistem de siguranță antifurt, polițiștii au extins cercetările și au constatat că bunurile proveneau din furturi.

„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în cursul aceleiași zile, două dintre femeile depistate, de 32 și 34 de ani, din județul Mureș, ar fi sustras dintr-un centru comercial din Cluj-Napoca o geantă de damă, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1.500 de lei.

De asemenea, la scurt timp, cele două ar fi sustras de la o altă societate comercială, din același centru comercial mai multe produse cosmetice, o parte dintre acestea fiind prevăzute cu sisteme de securizare. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea față de cele două femei pentru 24 de ore”, informează oficialii Poliției.

Duminică, cele două femei au fost eliberate, fiind plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Citește și: Cristian Popescu Piedone a recunoscut că a condus mașina zece ani fără să aibă permis