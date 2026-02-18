Olt: Ansamblu de vehicule răsturnat pe DJ 546, la Brebeni. Șofer amendat

Polițiștii olteni au fost sesizați, ieri, prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 546, în localitatea Brebeni.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana, care au efectuat verificări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

Un bărbat de 47 de ani, din județul Dolj, ce conducea un ansamblu de vehicule (cap tractor și remorcă) pe DJ 546. În localitatea Brebeni, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, pierzând controlul asupra direcției de mers și răsturnându-se în afara părții carosabile.

Polițiștii au constatat că ansamblul de vehicule nu îndeplinea condițiile tehnice privind starea anvelopelor, acestea prezentând un grad avansat de uzură.

În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pentru abaterile constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 810 lei. Ca măsură complementară s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare.

