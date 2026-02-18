(VIDEO) Dolj: Cinci bărbați reținuți după un conflict violent într-o societate comercială din Cetate

Polițiștii din Cetate au reținut, ieri, pentru 24 de ore, cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 56 de ani, toți din comuna Cetate. Aceștia sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conflictul a avut loc în seara zilei de 14 februarie, în jurul orei 22:15. Polițiștii au fost sesizați că, în incinta unei societăți comerciale din comuna Cetate, are loc o altercație între mai multe persoane.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție, care au stabilit că între două grupuri a izbucnit un conflict spontan. În urma acestuia, mai multe persoane ar fi fost lovite sau amenințate cu acte de violență, fiind astfel tulburată ordinea și liniștea publică. Patru persoane au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, polițiștii au dispus reținerea celor cinci bărbați.

Aceștia au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, persoanele reținute urmează să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

