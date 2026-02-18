SUA anunță „progrese semnificative” în negocierile privind Ucraina, în timp ce discuțiile de la Geneva continuă

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că discuțiile dintre Ucraina și Rusia „au adus progrese semnificative” în vederea încheierii războiului, în timp ce negocierile de la Geneva au intrat miercuri în a doua zi.

„Succesul președintelui Trump în a aduce ambele părți ale acestui război împreună a adus progrese semnificative și suntem mândri să lucrăm sub conducerea sa pentru a opri masacrele din acest conflict teribil”, a scris Witkoff pe platforma X după prima zi de discuții.

Zelenski: „Pacea nu va fi obținută dacă victoria este acordată Rusiei”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că nu este corect ca Donald Trump să ceară în mod constant Ucrainei să facă compromisuri.

„Pacea nu va fi obținută dacă victoria este acordată Rusiei”, a subliniat liderul de la Kiev, adăugând că speră ca presiunile venite dinspre Washington să fie doar o tactică de negociere, nu o decizie strategică.

Trump a sugerat recent că depinde de Ucraina să se asigure că negocierile din Elveția vor avea succes, fără a face referire directă la responsabilitatea Rusiei.

Cereri teritoriale și garanții de securitate

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv mari părți din regiunea Donbas. Kremlinul solicită cedarea restului regiunii, o variantă exclusă categoric de Kiev.

Ucraina insistă că orice acord trebuie să includă garanții solide de securitate din partea Occidentului, inclusiv a SUA.

Principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, a declarat că prima zi de discuții s-a concentrat pe „probleme practice și mecanismele posibilelor soluții”.

Discuții tensionate

Potrivit agenției ruse de stat RIA Novosti, negocierile, care au durat aproximativ șase ore, au fost tensionate și s-au desfășurat în formate bilaterale și trilaterale.

Discuțiile sunt mediate de Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

De partea rusă, principalul negociator este Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin.

Negocierile au loc cu o săptămână înainte de împlinirea a patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Atacuri cu drone în paralel cu negocierile

Ministerul rus al Apărării a anunțat că 43 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra mai multor regiuni rusești și a Crimeii în noaptea de marți spre miercuri.

La rândul lor, forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 126 de drone de atac asupra Ucrainei în aceeași perioadă, dintre care aproximativ 100 ar fi fost interceptate înainte de a-și atinge țintele, potrivit BBC.

