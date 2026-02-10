Olt: Recomandări pentru conducerea în siguranță pe timp de iarnă

Inspectoratul de Poliție Județean Olt face o serie de recomandări pentru conducerea în siguranță pe timp de iarnă. Polițiștii reamintesc participanților la trafic importanța adoptării unui comportament preventiv la volan, în special în zonele în care carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau unde condițiile meteorologice pot reduce siguranța deplasărilor.

Pentru reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto:

• să circule cu viteză adaptată stării drumului și să păstreze o distanță corespunzătoare față de ceilalți participanți la trafic;

• să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece, cu anvelope de iarnă, iar acolo unde situația o impune, să aibă asupra lor lanțuri antiderapante;

• să utilizeze luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării și să folosească luminile de ceață atunci când vizibilitatea este redusă;

• să evite schimbările bruște de direcție sau frânările puternice, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului;

• să îndepărteze zăpada, gheața sau murdăria de pe parbriz, geamuri, oglinzi și blocurile optice, pentru a beneficia de o vizibilitate corespunzătoare.

Polițiștii rutieri se află în teren și desfășoară activități pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere.

Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite responsabile la volan contribuie la siguranța tuturor celor aflați în trafic.

