(VIDEO) Tânăr reținut pentru furt calificat în comuna Amărăștii de Sus

Polițiștii din Daneți au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 26 de ani, din comuna Amărăștii de Sus, pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

În noaptea de 28 spre 29 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns în locuința unui bărbat de 32 de ani, tot din Amărăștii de Sus, de unde au sustras o bormașină electrică și un șlefuitor electric, valoarea prejudiciului fiind de 1.500 de lei.

Descoperirea și reținerea suspectului

În urma investigațiilor desfășurate de polițiști, a fost identificat tânărul de 26 de ani ca principal suspect.

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, persoana reținută va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru ca procurorul să dispună o măsură preventivă.

