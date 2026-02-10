Actorii Teatrului Național București protestează față de „rapoartele zilnice” cerute de Ministerul Culturii

Actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București organizează marți, de la ora 14:30, un protest în fața instituției, față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii privind realizarea unor rapoarte zilnice de evidență a timpului de muncă.

La acțiunea de protest vor participa atât actorii, cât și personalul tehnic și de producție care deservește scena din toate sectoarele teatrului.

Ce prevede programul-pilot contestat

Potrivit unui comunicat de presă, programul-pilot a fost adus la cunoștința angajaților prin Circulara nr. 766/03.02.2026, intitulată „Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert”.

Angajații TNB susțin că documentul asimilează munca artistică cu munca de birou, prin impunerea unor anexe care îi obligă să raporteze zilnic, în scris, activitatea detaliată desfășurată pe parcursul orelor de lucru.

„Acest proiect ucide creativitatea în cultură”

Actorii Teatrului Național afirmă că măsura afectează profund procesul de creație artistică și specificul muncii lor.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură și îi transformă pe artiști în scriitori de rapoarte zilnice, iar pe directorul artistic sau pe manager – în raportorul nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi. Ea nu este doar pe scenă, ci și cu sine, de la zori până noaptea, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână, iar o oră în scenă presupune un consum emoțional greu de cuantificat”, se arată în comunicatul transmis de TNB.

Nemulțumiri în rândul întregului personal

Nemulțumirile nu vizează doar actorii, ci și departamentele tehnice și de producție, care consideră că impunerea unor rapoarte zilnice detaliate nu reflectă realitatea muncii dintr-o instituție de spectacol și poate afecta buna funcționare a activității artistice.

Citește și: Stare de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în apa potabilă