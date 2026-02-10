Stare de alertă pentru 30 de zile în Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în apa potabilă

Autoritățile au instituit stare de alertă pentru 30 de zile în municipiul Curtea de Argeș, după ce în apa din rețeaua publică a fost depistată din nou bacteria Clostridium perfringens. Măsura vizează atât orașul, cât și trei comune din zonă.

Populația a fost informată printr-un mesaj RO-ALERT, în care se precizează că apa de la robinet nu este potabilă și poate fi utilizată exclusiv pentru uz menajer, respectiv la toaletă.

Apă potabilă distribuită în puncte speciale

Pentru a asigura necesarul de apă potabilă, autoritățile locale vor organiza puncte de distribuție, unde locuitorii vor putea ridica apă sigură pentru consum.

De asemenea, la Spitalul Municipal Curtea de Argeș, alimentarea cu apă va fi asigurată prin intermediul unei cisterne, pentru a nu afecta activitatea medicală.

Furnizarea apei, întreruptă total pentru lucrări

Începând de marți seară și până miercuri, la ora 21:00, furnizarea apei va fi întreruptă complet, pentru efectuarea unor operațiuni la stația de tratare. Autoritățile spun că aceste intervenții sunt necesare pentru remedierea situației și eliminarea riscurilor sanitare.

Probleme vechi, apărute odată cu lucrările de la Vidraru

Problemele privind calitatea apei în zonă au apărut pentru prima dată la sfârșitul anului trecut, după începerea lucrărilor la hidrocentrala Vidraru. De atunci, autoritățile monitorizează constant situația, însă bacteria a fost depistată din nou în probele recente.

