„Profundă îngrijorare” la Palatul Buckingham, în contextul acuzațiilor privind legăturile prințului Andrew cu Epstein

Regele Charles al III-lea a intervenit public pentru prima dată în urma celui mai recent val de dezvăluiri din scandalul Jeffrey Epstein, declarând că Palatul Buckingham este pregătit să sprijine poliția în cazul în care aceasta va solicita cooperare în legătură cu acuzațiile ce îl vizează pe fratele său, Andrew Mountbatten-Windsor.

Un purtător de cuvânt al Palatului a precizat că regele și-a exprimat „profunda îngrijorare” atât prin declarații, cât și prin acțiuni fără precedent, potrivit BBC.

Palatul Buckingham: sprijin pentru anchetatori

„Deși acuzațiile specifice îl privesc pe domnul Mountbatten-Windsor, dacă suntem contactați de Poliția Thames Valley, suntem pregătiți să oferim sprijinul necesar”, a transmis Palatul Buckingham.

Poliția Thames Valley a confirmat că analizează dacă există motive pentru a investiga o plângere depusă de grupul anti-monarhie Republic, care îl acuză pe Andrew de abatere în funcție publică și încălcarea secretelor oficiale.

E-mailuri din dosarele Epstein ridică noi semne de întrebare

Documentele recent publicate din dosarele Epstein par să indice că fostul prinț ar fi transmis către Jeffrey Epstein rapoarte oficiale despre vizite în Singapore, Hong Kong și Vietnam, precum și informații considerate confidențiale despre oportunități de investiții.

Potrivit acestor documente, pe 30 noiembrie 2010, Andrew ar fi redirecționat rapoartele oficiale primite de la consilierul său special de atunci, Amit Patel, către Epstein la doar cinci minute după recepționarea lor. Alte informații sensibile, inclusiv legate de investiții în Afganistan, ar fi fost transmise în decembrie 2010.

Obligația de confidențialitate și posibile încălcări

Conform îndrumărilor oficiale, reprezentanții comerciali ai Coroanei au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor politice și comerciale sensibile rezultate în urma vizitelor oficiale.

Declarația Palatului Buckingham subliniază că „gândurile și simpatiile Regelui și Reginei au fost și rămân alături de victimele oricăror forme de abuz”, potrivit BBC.

Presiune publică și reacții din interiorul familiei regale

Intervenția Palatului Buckingham vine după o declarație similară a Prințului și Prințesei de Wales, care au spus că sunt „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri, subliniind că atenția lor rămâne concentrată asupra victimelor.

În același timp, presiunea publică asupra lui Andrew Mountbatten-Windsor a crescut, existând afirmații potrivit cărora o a doua femeie ar fi fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru o întâlnire sexuală cu acesta. Noile dosare includ și imagini controversate, precum și e-mailuri semnate „Sarah”, care ar indica solicitări de bani adresate lui Epstein de către Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew.

Mutare grăbită și pierderea titlurilor

Săptămâna trecută, Andrew a fost mutat mai devreme decât se anticipa de la Royal Lodge din Windsor la o proprietate privată a regelui din Sandringham.

În urma unui val anterior de dezvăluiri, în octombrie 2025, Mountbatten-Windsor a fost deposedat de titlurile de prinț și duce. Acesta a negat constant orice faptă ilegală, iar simpla menționare în dosarele Epstein nu reprezintă, în sine, o dovadă de conduită ilegală.

Citește și: Sadiq Khan: „Scopul meu final este să inversez Brexitul”