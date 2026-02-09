Reținut după ce a agresat și jefuit un taximetrist în Balș

Polițiștii din Balș au reținut, ieri, un bărbat cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat.

Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00, când un tânăr de 28 de ani, angajat al unei firme de taximetrie din oraș, a sesizat poliția că ar fi fost agresat și jefuit.

Faptele constatate

Cercetările polițiștilor au arătat că tânărul de 28 de ani a avut un conflict cu un bărbat de 33 de ani, din Bălcești, județul Vâlcea, pe fondul unei neînțelegeri legate de o cursă anterioară.

Bărbatul a fost amenințat și agresat fizic, iar din autoturism i-a fost sustrasă o sumă de bani.

Pe numele bărbatului de 33 de ani a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în aresul IPJ Olt. Dosarul penal continuă, pentru documentarea completă a activității infracționale și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare

