2.3 C
Craiova
luni, 9 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentReținut după ce a agresat și jefuit un taximetrist în Balș

Reținut după ce a agresat și jefuit un taximetrist în Balș

De Mariana BUTNARIU
Taximetrist agresat și jefuit în Balș
Taximetrist agresat și jefuit în Balș

Polițiștii din Balș au reținut, ieri, un bărbat cercetat pentru lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat.

Incidentul a avut loc în jurul orei 07:00, când un tânăr de 28 de ani, angajat al unei firme de taximetrie din oraș, a sesizat poliția că ar fi fost agresat și jefuit.

Faptele constatate

Cercetările polițiștilor au arătat că tânărul de 28 de ani a avut un conflict cu un bărbat de 33 de ani, din Bălcești, județul Vâlcea, pe fondul unei neînțelegeri legate de o cursă anterioară.
Bărbatul a fost amenințat și agresat fizic, iar din autoturism i-a fost sustrasă o sumă de bani.

Pe numele bărbatului de 33 de ani a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în aresul IPJ Olt. Dosarul penal continuă, pentru documentarea completă a activității infracționale și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare

Citește și: Aproximativ 1300 de primari participă la Adunarea Generală ACoR și cer întâlnire cu premierul Bolojan

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA