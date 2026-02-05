Polițiștii doljeni, acțiuni preventive în școli pentru combaterea delincvenței juvenile și a drogurilor

Polițiștii doljeni au derulat, în perioada 3–5 februarie, acțiuni integrate în unitățile de învățământ preuniversitar din Craiova, Calafat și Băilești, menite să prevină delincvența juvenilă și consumul de droguri, precum și alte comportamente cu risc în mediul școlar.

Activitățile desfășurate au avut scop informativ și educativ, polițiștii abordând teme precum:

prevenirea infracțiunilor comise cu violență;

conștientizarea riscurilor și consecințelor traficului și consumului de substanțe psihoactive;

combaterea comportamentelor de tip bullying și absenteismului.

Pe parcursul intervențiilor, polițiștii au efectuat și verificări ale societăților comerciale din proximitatea școlilor, pentru a preveni orice activități ilegale în jurul unităților de învățământ.

Acțiunile fac parte dintr-un program continuu de prevenție, derulat printr-o colaborare strânsă între polițiști și:

jandarmi,

cadre didactice și elevi, în vederea menținerii unui mediu școlar sigur și responsabil.

Poliția Dolj precizează că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, ca parte a angajamentului de a proteja siguranța și bunăstarea elevilor.

