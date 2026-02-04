Scandal la o sală de jocuri din Râmnicu Vâlcea: doi bărbați, cercetați de polițiști

Polițiștii vâlceni au fost sesizați, azi noapte, prin apel la 112 despre producerea unui scandal la parterul unui bloc din zona centrală a municipiului. Incidentul a avut loc în fața unei săli de jocuri de noroc.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că doi bărbați, în vârstă de 29 și 31 de ani, s-au prezentat la sala de jocuri. Accesul le-a fost refuzat întrucât se aflau în stare vădită de ebrietate.

Pe fondul acestui refuz, cei doi au provocat scandal în interiorul localului, tulburând ordinea și liniștea publică.

Comportament agresiv față de agenții de pază

Agenții de securitate au intervenit pentru evacuarea bărbaților din incinta sălii de jocuri, însă aceștia au devenit recalcitranți și au manifestat un comportament agresiv față de personalul de pază.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și distrugere. Urmează ca, în funcție de rezultatul investigațiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

