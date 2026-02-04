Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian, ar fi fost împușcat mortal

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, ar fi fost împușcat mortal. Moartea acestuia, la vârsta de 53 de ani, a fost confirmată marți de șeful echipei sale politice, potrivit agențiilor de știri libiene.

Avocatul său a declarat pentru agenția AFP că Saif al-Islam Gaddafi a fost ucis de o unitate de „comando formată din patru oameni”, care ar fi comis un asasinat la domiciliul acestuia din orașul Zintan. Până în acest moment, nu este clar cine s-ar afla în spatele atacului.

Într-o versiune diferită a evenimentelor, sora sa a declarat pentru televiziunea libiană că acesta ar fi murit în apropierea graniței Libiei cu Algeria.

Moștenitorul politic al lui Muammar Gaddafi

Saif al-Islam Gaddafi a fost mult timp considerat una dintre cele mai influente și temute figuri din Libia, după tatăl său, care a condus țara din 1969 până la înlăturarea și uciderea sa în timpul revoltei din 2011.

Născut în 1972, acesta a jucat un rol important în apropierea Libiei de Occident, în special în perioada 2000–2011, fiind implicat în negocieri majore, inclusiv cele care au dus la abandonarea programului de arme nucleare al Libiei și la ridicarea sancțiunilor internaționale.

Acuzații, detenție și condamnare în lipsă

După căderea regimului Gaddafi, Saif al-Islam a fost acuzat că a avut un rol cheie în reprimarea violentă a protestelor antiguvernamentale. Acesta a fost capturat și deținut timp de aproape șase ani de o miliție rivală în orașul Zintan.

Curtea Penală Internațională a solicitat judecarea sa pentru crime împotriva umanității, iar în 2015 a fost condamnat la moarte în lipsă de o instanță din Tripoli, aflată sub controlul guvernului susținut de ONU. Doi ani mai târziu, a fost eliberat de o miliție din estul Libiei, în baza unei legi de amnistie.

Un personaj controversat pe scena politică libiană

Deși a negat în repetate rânduri că ar dori să moștenească puterea de la tatăl său, afirmând că „frâiele puterii nu sunt o fermă de moștenit”, Saif al-Islam Gaddafi și-a anunțat candidatura la președinție în 2021. Alegerile au fost însă amânate pe termen nelimitat.

În prezent, Libia rămâne divizată între două guverne rivale și numeroase miliții armate, pe fondul instabilității persistente după răsturnarea regimului Gaddafi.

