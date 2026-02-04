(VIDEO) Regatul Spaniei – Cod roșu și cod portocaliu de condiții meteorologice nefavorabile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei – Comunitatea Autonomă Andaluzia asupra faptului că Agenția Meteorologică locală (AEMET) a emis avertizări de vreme severă pentru perioada 4–5 februarie 2026.

Cod roșu în Sevilla și Cadiz, cod portocaliu în Malaga

Potrivit autorităților spaniole, este în vigoare cod roșu de condiții meteorologice nefavorabile în provinciile Sevilla și Cadiz, fiind prognozate intensificări ale vântului de până la 100 km/h și ploi în cantități semnificative.

De asemenea, pentru provincia Malaga a fost emis cod portocaliu de vânt puternic, existând riscul producerii unor perturbări ale traficului și activităților zilnice.

Asistență consulară pentru cetățenii români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla:

+34 954 233 243

+34 954 230 947

+34 954 624 053

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

În situații dificile, speciale, cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și telefonul de permanență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

Recomandările MAE

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile oficiale și să consulte paginile:

Românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și sfaturi utile de călătorie.

