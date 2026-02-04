-0.6 C
Craiova
miercuri, 4 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateProtest al sindicaliștilor din Educație, astăzi în fața Guvernului. Care sunt principalele nemulțumiri

Protest al sindicaliștilor din Educație, astăzi în fața Guvernului. Care sunt principalele nemulțumiri

De Mariana BUTNARIU
Norme mărite, clase aglomerate, burse tăiate – acestea sunt motivele protestului din fața Guvernului
Norme mărite, clase aglomerate, burse tăiate – acestea sunt motivele protestului din fața Guvernului

Sindicaliștii din Educație ies din nou în stradă. Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” protestează miercuri, 4 februarie, în fața Guvernului.

Potrivit organizatorilor, manifestația are loc între orele 11:30 și 14:00, iar la protest sunt așteptate aproximativ 2.000 de persoane. Pe durata protestului vor fi folosite bannere, pancarte și mijloace audio, cu respectarea legislației în vigoare.

Sindicatele acuză măsuri „anti-educație”

Liderul sindical Ion Zoican a declarat că măsurile de austeritate adoptate de Guvern afectează grav sistemul de învățământ și nu pot fi considerate reforme reale.

Acesta susține că au fost eliminate aproximativ 15.000 de posturi din Educație, au fost reduse drepturi salariale și au fost afectate condițiile de muncă ale cadrelor didactice.

Ce revendică sindicaliștii

Printre principalele cereri ale protestatarilor se numără revenirea la norma didactică prevăzută în Legea 198/2023, reducerea numărului de elevi la clasă, plata corectă a orelor suplimentare și susținerea burselor pentru elevi și studenți.

Sindicaliștii avertizează că efectele nu se resimt doar în rândul profesorilor, ci și al elevilor și studenților, prin scăderea calității educației, imposibilitatea lucrului individualizat și creșterea riscului de abandon școlar.

Citește și: Un pensionar a fost răpit și torturat, agresorii crezând că fiul său este milionar în criptomonede

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA