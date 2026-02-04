Protest al sindicaliștilor din Educație, astăzi în fața Guvernului. Care sunt principalele nemulțumiri

Sindicaliștii din Educație ies din nou în stradă. Membrii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federației Naționale Sindicale „Alma Mater” protestează miercuri, 4 februarie, în fața Guvernului.

Potrivit organizatorilor, manifestația are loc între orele 11:30 și 14:00, iar la protest sunt așteptate aproximativ 2.000 de persoane. Pe durata protestului vor fi folosite bannere, pancarte și mijloace audio, cu respectarea legislației în vigoare.

Sindicatele acuză măsuri „anti-educație”

Liderul sindical Ion Zoican a declarat că măsurile de austeritate adoptate de Guvern afectează grav sistemul de învățământ și nu pot fi considerate reforme reale.

Acesta susține că au fost eliminate aproximativ 15.000 de posturi din Educație, au fost reduse drepturi salariale și au fost afectate condițiile de muncă ale cadrelor didactice.

Ce revendică sindicaliștii

Printre principalele cereri ale protestatarilor se numără revenirea la norma didactică prevăzută în Legea 198/2023, reducerea numărului de elevi la clasă, plata corectă a orelor suplimentare și susținerea burselor pentru elevi și studenți.

Sindicaliștii avertizează că efectele nu se resimt doar în rândul profesorilor, ci și al elevilor și studenților, prin scăderea calității educației, imposibilitatea lucrului individualizat și creșterea riscului de abandon școlar.

