Bunuri sustrase după un accident rutier din Vâlcea, recuperate de polițiștii de frontieră giurgiuveni

Polițiștii de frontieră din Giurgiu au recuperat bunuri sustrase în urma unui accident rutier produs în județul Vâlcea, după ce un cetățean bulgar, aflat în tranzit prin zonă și neimplicat în eveniment, ar fi sustras obiecte aparținând uneia dintre persoanele implicate.

Incidentul a fost semnalat în data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 14:45, când Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a informat autoritățile despre producerea unui accident rutier în zona localității Robești, precum și despre faptul că un bărbat de cetățenie bulgară ar fi sustras bunuri de la locul accidentului, părăsind ulterior zona.

Autoutilitara, identificată pe DN5, în județul Giurgiu

În urma sesizării, lucrătorii Centrului Operațional de Coordonare din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au alertat structurile subordonate. În aceeași zi, în jurul orei 17:50, o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu a identificat, pe DN5, autoutilitara condusă de cetățeanul bulgar.

Cu ocazia controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit în interiorul autovehiculului bunurile reclamate ca fiind sustrase în urma accidentului.

Bunurile, recunoscute și predate proprietarului

La scurt timp, la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu s-a prezentat persoana vătămată, un cetățean olandez, care a recunoscut bunurile ca fiind ale sale. Este vorba despre două trolere cu obiecte personale și articole de îmbrăcăminte, precum și o geantă ce conținea echipamente electronice și alte obiecte de uz personal.

Bunurile au fost ridicate de la cetățeanul bulgar și au fost predate proprietarului de drept.

Cooperare interinstituțională eficientă

Recuperarea bunurilor a fost posibilă datorită cooperării operative dintre structurile Poliției de Frontieră Române și Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, subliniind importanța colaborării interinstituționale în prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională.

