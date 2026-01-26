4.5 C
Persoană evadată din penitenciar – Poliția cere ajutorul cetățenilor

De Mariana BUTNARIU
Persoana în cauză poate fi periculoasă
Persoana în cauză poate fi periculoasă

Polițiștii români au emis o alertă după ce un deținut de origine turcă, condamnat pentru infracțiunea de omor, a evadat din penitenciarul Rahova. Bărbatul beneficia de o permisie legală în perioada 23–26 ianuarie 2026, însă nu s-a mai întors la unitatea de detenție.

Detalii despre evadare:

  • Persoana este cetățean turc, încarcerată pentru omor.
  • Permisia legală a avut loc între 23 și 26 ianuarie 2026.
  • În prezent, bărbatul este căutat de autorități.

Poliția solicită sprijinul publicului: orice persoană care îl vede pe individ este rugată să sune imediat la 112. Identitatea vizuală a deținutului a fost făcută publică pentru a facilita depistarea rapidă și sigură.

Autoritățile avertizează că persoana în cauză poate fi periculoasă și recomandă cetățenilor să nu încerce să îl prindă pe cont propriu.

