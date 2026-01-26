Persoană urmărită internațional, depistată la frontieră

Polițiștii de frontieră giurgiuveni au oprit, azi noapte, pentru control un autocar înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Acesta circula pe ruta România–Turcia. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul măsurilor obișnuite de verificare la frontiera internă a României.

În urma verificărilor efectuate prin aplicația eDAC, polițiștii au constatat că unul dintre pasageri, un cetățean francez de 29 de ani, figura în bazele de date ca „persoană căutată pentru arestare în vederea predării sau extrădării”. Alertă fusese emisă de autoritățile franceze, în baza unui mandat european de arestare.

Rolul Sistemului de Informații Schengen (SIS)

În astfel de cazuri, datele persoanei urmărite sunt introduse în Sistemul de Informații Schengen (SIS) și transmise statelor membre prin rețelele europene de cooperare polițienească. Aceasta permite identificarea și reținerea rapidă a persoanei pe teritoriul Uniunii Europene și al Spațiului Schengen.

Persoana depistată a fost predată polițiștilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, care au demarat procedurile legale pentru luarea măsurilor corespunzătoare.

