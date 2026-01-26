Olt: Acțiune preventivă pe DN 6 pentru creșterea siguranței rutiere

4.5 C
Știri de ultima orăEvenimentOlt: Acțiune preventivă pe DN 6 pentru creșterea siguranței rutiere

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii rutieri olteni verifică viteza și starea tehnică a autovehiculelor
Polițiștii rutieri olteni desfășoară, azi,o acțiune preventivă pe DN 6, un sector de drum intens circulat, unde riscul de accidente este ridicat, în special din cauza depășirii vitezei legale.

Acțiunile se desfășoară în sistem „releu”, pe tronsoanele de drum din competența structurilor rutiere teritoriale, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și protejarea tuturor participanților la trafic.

Pentru depistarea și sancționarea abaterilor de la normele rutiere, polițiștii utilizează aparate de măsurare a vitezei și dispozitive pentru testarea șoferilor cu privire la consumul de alcool sau substanțe psihoactive. Conducătorii auto opriți în trafic sunt informați și cu privire la importanța unui comportament preventiv și responsabil la volan.

La acțiune participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care verifică starea tehnică a autovehiculelor, identificând eventuale defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța circulației, mai ales în contextul sezonului rece.

Polițiștii rutieri reamintesc că respectarea regulilor de circulație rămâne un factor esențial în prevenirea accidentelor și în protejarea vieții tuturor participanților la trafic.

